Деян Десница: Матч против казанского «Динамо» станет хорошим опытом

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сербской «Визуры» Деян Десница после поражения в Лиге чемпионов от казанского «Динамо» заявил, что для его команды эта игра станет хорошим опытом.

«Я остался доволен первыми двумя сетами, мы провели их на хорошем уровне. В третьей партии мы не смогли показать своей игры. Плюс ко всему у "Динамо" гораздо больше опыта серьезных матчей, поэтому в третьем сете случился такой спад. "Визура" – самая молодая команда в Лиге чемпионов, и для нас этот матч станет отличным опытом. Как будем играть против Казани у себя дома? Матч состоится 6 февраля, и у нас еще есть время подумать над этим», – подчеркнул специалист.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между казанским «Динамо» и «Визурой» прошел в столице Татарстана и завершился победой хозяек в трех сетах. Эта победа стала для «динамовок» третьей подряд в Лиге чемпионов, они уверенно возглавляют группу C.