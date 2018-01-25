Александр Перепелкин: Хотелось обыграть «Визуру» еще более убедительно

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Александр Перепелкин после победы в Лиге чемпионов над сербской «Визурой» заявил, что ему хотелось обыграть соперника еще более убедительно.

По словам Перепелкина, в первых двух сетах «Визура» показала хороший волейбол и упорную борьбу. «Хорошо, что в партии, когда они нас догнали, мы справились с этим, взяли перерыв, и все у нас получилось. В этом сете соперник хорошо сыграл. Это быстрые девчонки, которые прошли молодежные сборные Сербии. В пол они стараются не быть, они играют по рукам, прекрасно понимая, что у нас высокий блок. Хорошо организованная и технически подготовленная команда. Они достали много мячей, которые мы должны были забивать – это говорит о том, что команда умеет играть с соперником», – подчеркнул тренер.

В трех матчах группового этапа Лиги чемпионов казанское «Динамо» одержало три победы над соперниками, класс которых объективно ниже. «О том, помешает ли уровень соперников группового этапа нам в плей-офф, мы узнаем позже по результатам. Все мы надеемся, что не помешает. Играть с сильными соперниками и выигрывать по 3:0, 3:1 у сильнейших турецких, итальянских, польских команд всегда хочется. Но как оно будет на самом деле – узнаем позже. Тем более при таком плотном графике, по шесть-семь игр за месяц с тяжелыми переездами, это не всегда будет возможно», – добавил наставник.

Победа над «Визурой» стала для казанских волейболисток 21-й подряд, но в команде это не обсуждают. «Не знаю, мешает ли это девушкам, поскольку у них я таких разговоров не слышал. Среди тренерского штаба такого точно нет, мы вообще на эту тему не общаемся. Я только вчера где-то услышал или прочитал, что победа над "Визурой" может стать для нас 21-й подряд. А так никто об этом не задумывался. Когда будет 221-я победа подряд, тогда можно будет об этом подумать и поговорить», – заключил Перепелкин.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между казанским «Динамо» и «Визурой» прошел в столице Татарстана и завершился победой хозяек в трех сетах. Эта победа стала для «динамовок» третьей подряд в Лиге чемпионов, они уверенно возглавляют группу C.