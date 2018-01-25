Минкультуры РФ проведет проверку показа «Смерти Сталина»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Министерство культуры РФ проведет проверку показа в московском кинотеатре «Пионер» сатирической комедии «Смерть Сталина», состоявшегося несмотря на отзыв прокатного удостоверения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После проверки информации медиа и подтверждения факта показа картины в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении, пояснили в Минкультуры.

Согласно КоАП РФ, за показ фильма без разрешения на прокат юридическим лицам грозит штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение или продолжение сеансов грозит кинотеатру увеличением штрафа и приостановкой деятельности на 90 суток. Об этом рассказал член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и интеллектуальной собственности Вадим Колосов, передает РБК.

Прокатное удостоверение у британско-французской комедии режиссера Армандо Ианнуччи было отозвано 23 января. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков не увидел в этом какой-либо цензуры.