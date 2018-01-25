Путин пообещал Минниханову поддержать изменение механизма специнвестконтрактов

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин пообещал Президенту Татарстана Рустаму Минниханову поддержать изменение механизма специнвестконтрактов. Встреча прошла в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

В разговоре с российским лидером Президент РТ заметил, что хотел бы сконцентрироваться на вопросах дальнейшего развития. В связи с этим он упомянул усовершенствованный механизм специнвестконтракта – СПИК 2.0, сообщает пресс-служба Кремля.

«Он уже находится в Правительстве, Минфин его согласовал, нужно на весенней сессии [Федерального Собрания] его принять. Этот документ позволит нам реализовать большие, крупные проекты, расширяет специнвестконтракт. Он только в обрабатывающей, но здесь и транспортные, и другие возможности появляются», – пояснил Минниханов.

Путин в ответ назвал эту идею «хорошей инициативой» и сказал: «Давайте обсудим поподробнее, но в принципе, конечно, мы это поддержим».

Специнвестконтракт (СПИК) – инструмент предоставления льгот крупным инвесторам, существующий в России с 2015 года. Долгосрочный инвестор заключает специальный контракт с Минпромторгом. Компания обязуется вкладывать средства в промышленные проекты в обмен на специальные меры стимулирования, включая налоговые льготы.

Перед встречей Президента РФ и Президента РТ, прошедшей тет-а-тет, Владимир Путин в режиме видеосвязи запустил две новые установки на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО».