Сочинские медсестры выбросили лежачего пациента у гаражей

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Видео с камеры наблюдения зафиксировало, как женщины в белых халатах вывозят больного на инвалидной коляске и выбрасывают у гаражей. Об этом говорится в публикации «Ленты.ру».

Сами медработницы утверждают, что пациент потребовал, чтобы его вывезли из больницы на улицу, где его ждал друг. Они доставили пациента на кресле-каталке куда он хотел и оставили. Мужчину заметил полицейский. Он вызвал бригаду скорой помощи. Медики осмотрели пациента и отвезли его обратно в ту же больницу.

В Управлении здравоохранения Сочи проинформировали, что человек имеет право отказаться от медицинской помощи, но это должно быть оформлено письменно. Управление решило уволить двух медработниц, а в отношении заведующей отделением продолжает служебную проверку.