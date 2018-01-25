Дворкович прокомментировал вероятность отключения России от SWIFT

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). При отключении РФ от международной банковской системы SWIFT российские кредитные организации смогут продолжить свою работу, однако власти страны надеются, что этого не произойдет.

Об этом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович, передает РИА «Новости».

«Работать можно и без SWIFT, когда-то SWIFT не было. Понятно, что все это чуть медленнее и не так эффективно, но работать можно», – подчеркнул он при этом.

Дворкович отказался комментировать вероятность подобного развития событий. Однако заметил: «Но это совсем уже агрессия и, конечно, как говорил [министр иностранных дел РФ] Лавров и другие коллеги, у нас есть возможные ответные шаги некоторые. Мы надеемся, что не будет агрессии».

Аналогом SWIFT в России является Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), созданная в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия.