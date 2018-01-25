Мийо Цакташ вернулся на родину из Казани

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Хорватский полузащитник казанского «Рубина» Мийо Цакташ перешел в «Хайдук» из Сплита. О трансфере сообщает пресс-служба хорватского клуба.

Цакташ, которому сейчас 25 лет, выступал за сплитскую команду с 2009-го по 2015 год, после чего перешел в казанский клуб, который тогда возглавлял Валерий Чалый.

В составе «Рубина» Цакташ провел 42 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач, прочно закрепившись в составе. И при Курбане Бердыев Цакташ играл стабильно. Интерес к футболисту проявлял и итальянский «Торино».

Бердыев был заинтересован в Цакташе, который полетел вместе с командой на первый зимний сбор в ОАЭ, пройдя предварительно медицинский осмотр в Казани. Но в разгар сбора хорват самовольно покинул «Рубин», сославшись на долги по контракту, которые клуб не погасил.

Ранее в «Ростов» перешел исландский защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон, в английский «Сток Сити» – швейцарский защитник Мориц Бауэр, во французский «Сент-Этьен» – французский полузащитник Янн М’Вила. Ищут новые команды по рекомендации Бердыева камерунский хавбек Алекс Сонг, бельгийский полузащитник Максим Лестьенн и испанский хавбек Рубен Рочина.