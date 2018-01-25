Казань вечером: пробки 8 баллов и 8 ДТП

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Сервис «Яндекс.Пробки» показывает в столице Татарстана на 19.35 пробки 8 баллов.
На карте сервиса отмечено 8 мест ДТП и 4 места проведения дорожно-ремонтных работ.
Наиболее затрудненное движение наблюдается в центре и Приволжском районе города. В центре стоят улицы Саид-Галеева, Право-Булачная, Пушкина, Тукаевская, Волкова и Туфана Миннулина. В Приволжском районе – участки на Фермерское шоссе, Оренбургском тракте, улице Рамиса Гареева, Авагардной и Зорге, а также часть проспекта Победы.