(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Петербурге арестован подозреваемый в терроризме анархист, пишет «Фонтанка».

Виктора Филинкова потеряла 24 января жена, он должен был из аэропорта Пулково вылететь в Киев. Его местонахождение стало известно благодаря рассылке городского суда Петербурга. Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о заключении Филинкова под стражу. Мужчина подозревается в участии в террористическом сообществе.

По версии следствия, Филинков, принял участие в деятельности подразделения террористического сообщества, целью которого было осуществление террористической деятельности, а также пропаганда, оправдание и поддержка терроризма.