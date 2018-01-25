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Происшествия

В Петербурге арестован подозреваемый в терроризме анархист

25 января 2018, 19:19

Виктора Филинкова потеряла жена, когда тот должен был из аэропорта Пулково вылететь в Киев.

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Петербурге арестован подозреваемый в терроризме анархист, пишет «Фонтанка».  

Виктора Филинкова потеряла 24 января жена, он должен был из аэропорта Пулково вылететь в Киев. Его местонахождение стало известно благодаря рассылке городского суда Петербурга. Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о заключении Филинкова под стражу. Мужчина подозревается в участии в террористическом сообществе.

По версии следствия, Филинков, принял участие в деятельности подразделения террористического сообщества, целью которого было осуществление террористической деятельности, а также пропаганда, оправдание и поддержка терроризма.


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