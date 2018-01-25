Денису Мантурову показали разработки казанского ОКБ имени Симонова

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил казанское ОКБ имени Симонова. Главе ведомства показали результаты работы предприятия по заключенным ранее госконтрактам, сообщает пресс-служба Минпромторга.

После экскурсии по предприятию министру рассказали о работе над комплексом воздушного мониторинга на базе беспилотника тяжелого класса. Благодаря дальности полета и большой полезной нагрузке такой комплекс можно использовать для постоянного мониторинга удаленных объектов, отмечается в сообщении пресс-службы Минпромторга.

При разработке комплекса применяется широкий спектр инновационных решений и передовых производственных технологий, включая композиционный планер, систему автоматического взлета и посадки, цифровую комплексную систему управления с многократным резервированием, спутниковый радиоканал связи, современную многоспектральную и высокочувствительную целевую нагрузку.

Основными заказчиками комплекса станут организации с большой и протяженной инфраструктурой: МЧС, Рослесхоз, предприятия ТЭК и другие.

Также Мантурову показали цифровой комплекс проверки оборудования БПЛА. Он позволяет в автоматическом режиме отслеживать отклонения в работе беспилотных аппаратов в различных условиях.

В заключение главе Минпромторга продемонстрировали образцы поршневого и газотурбинного двигателей. На предприятии планируют использовать их в различных летательных аппаратах, в том числе и собственного производства.