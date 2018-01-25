Все новости Татарстан Россия

Общество, Наука и образование

Видео: В Нижнекамске появилось 196-метровое поздравление для студентов

25 января 2018, 21:22

Телевышка Нижнекамска приняла новый облик – вечером на ней появилась гигантская открытка в честь Татьянина дня.
Видео: Нижнекамскую телевышку раскрасили в цвета российского триколора
Глава Минобрнауки Татарстана поздравил студентов РТ с Татьяниным днем
Рязанские студенты отметили Татьянин день
В нижнекамском центре «Веста» отметили Татьянин день
Алексий II поздравил ректора МГУ с днем учреждения университета

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В честь всех студентов России, включая учащихся Нижнекамска, городская телевышка приняла новый облик – вечером на телебашне появилась гигантская открытка высотой в 196 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района. 

Праздничная иллюминация появляются на телевышке регулярно: на Новый год – елочка и олени, на День влюбленных – гигантское сердечко, на День России – государственный флаг и так далее.

Сегодня в стране отмечается День российского студенчества. 25 января 2005 года указом Президента РФ этот праздник стал «профессиональным» для всего студенчества страны.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter