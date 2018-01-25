Видео: В Нижнекамске появилось 196-метровое поздравление для студентов

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В честь всех студентов России, включая учащихся Нижнекамска, городская телевышка приняла новый облик – вечером на телебашне появилась гигантская открытка высотой в 196 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Праздничная иллюминация появляются на телевышке регулярно: на Новый год – елочка и олени, на День влюбленных – гигантское сердечко, на День России – государственный флаг и так далее.

Сегодня в стране отмечается День российского студенчества. 25 января 2005 года указом Президента РФ этот праздник стал «профессиональным» для всего студенчества страны.