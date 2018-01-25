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Происшествия

Фельдшер закрыл телом коллегу от нападавшего с ножом пьяного уголовника в Сызрани

25 января 2018, 18:33

Коллега закрыл фельдшера-девушку собой и сам получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Фельдшер закрыл своим телом коллегу от нападавшего с ножом пьяного ранее судимого пациента в Сызрани и получил ранение сам. Об этом говорится в публикации РИА Новости.

Бригада скорой помощи прибыла в квартиру дома на улице Лазо в Сызрани, где произошла поножовщина между четырьмя пьяными мужчинами. После оказания им помощи один из пациентов набросился на девушку-фельдшера с ножом. Коллега закрыл ее собой и получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого — безработного 27-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.

Раненый фельдшер госпитализирован. В отношении нападавшего правоохранители начали доследственную проверку.


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