Фельдшер закрыл телом коллегу от нападавшего с ножом пьяного уголовника в Сызрани

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Фельдшер закрыл своим телом коллегу от нападавшего с ножом пьяного ранее судимого пациента в Сызрани и получил ранение сам. Об этом говорится в публикации РИА Новости.

Бригада скорой помощи прибыла в квартиру дома на улице Лазо в Сызрани, где произошла поножовщина между четырьмя пьяными мужчинами. После оказания им помощи один из пациентов набросился на девушку-фельдшера с ножом. Коллега закрыл ее собой и получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого — безработного 27-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.

Раненый фельдшер госпитализирован. В отношении нападавшего правоохранители начали доследственную проверку.