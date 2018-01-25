30 января в Казани пройдет специальный кинопоказ для детей с нарушениями зрения

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Показ фильма «Жили-были мы» для слепых и слабовидящих детей и их родителей состоится 30 января в 17.00 в казанском кинотеатре «Мир» (ул. Достоевского, д. 30). Он будет бесплатным и открытым для всех желающих. Мероприятие организовано благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», компанией «МегаФон», кинотеатром «Мир» и «Студия Первый А» при содействии Республиканской библиотеки для слепых.

Семейный фильм-сказка «Жили-были мы» снят по мотивам повести «Хрустальный ключ», ставшей лауреатом III Международного конкурса имени Сергея Михалкова. Фильм участвовал во многих отечественных кинофестивалях и номинирован на премию Российской киноакадемии «Золотой Орел» 2017 года («Лучшая работа художника-постановщика» – Александр Адабашьян). Снята картина при финансовой поддержке Алишера Бурхановича Усманова.

«Главное в жизни человека – это чудо, которое бывает в детстве и которое продолжается иногда во взрослой жизни, добро и любовь. В фильме "Жили-были мы" есть и чудо, и добро, и любовь. Поэтому надо бросать все и немедленно идти смотреть этот фильм», – заметил актер Дмитрий Певцов, сыгравший одну из главных ролей в картине.

«Это фильм, на который дети должны вести своих родителей, а родители должны вести своих детей. Это фильм, после которого можно разговаривать о жизни детям со взрослыми, а взрослым с детьми. Это фильм, о котором можно потом думать, а не только пережевывать и переваривать поп-корн. Это фильм, в котором, может быть, вы очень много узнаете и о себе, и о своих родителях, и о своей жизни, и в том числе об истории страны, в которой вы живете, а если узнаете не все, то, может быть, любопытство двинет вас в эту сторону. Есть столько резонов, по которым надо смотреть эту картину, что если я их буду все пересказывать, это займет столько же времени, сколько картина идет на экране. Идите и смотрите!» – призвал Александр Адабашьян.

«Очень важно создавать тифлокомментарии (словесное описание предметов, действий и явлений – всего того, что происходит на киноэкране или театральной сцене) не только к зарубежным кассовым новинкам, но и к отечественным картинам, тем более таким добрым и светлым, как фильмы Александра Адабашьяна и Анны Чернаковой. Такое кино обязательно должно быть доступно для всех детей и взрослых без ограничений», – начальник отдела специальных мероприятий фонда «Искусство, наука и спорт» Мария Мельниченко.

Компания «МегаФон» – ведущий российский провайдер интегрированных цифровых услуг. Социальная миссия «МегаФона» – объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации в любых условиях. Приоритетные направления благотворительной деятельности компании – поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях.



Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» уделяет большое внимание инклюзивному направлению в культуре. В рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» фонд выделяет гранты на создание инклюзивных театральных постановок, развивает систему тифлокомментирования и создает условия безбарьерной театральной среды для слепых и слабовидящих людей в России.