17-летний парень попал под поезд метро в Москве

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). 17-летний парень попал сегодня под поезд на станции метро «Щукинская» в Москве. Об этом пишет «Российская газета».

Парень упал под прибывающий поезд на станции метро. Молодой житель столицы оказался на путях прямо перед составом. Дежурные полицейские вызвали скорую помощь, но спасти парня не удалось, он скончался на месте.

Правоохранители опросили машиниста и очевидцев происшествия. Все сказали, что подростка никто не толкал. Трагедия произошла в 9.08. Было прервано движение поездов между станциями «Октябрьское поле» и «Спартак». Напряжение с контактного рельса снимали с 9.10 до 9.53.