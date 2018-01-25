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Минобороны РФ показало дозаправку в воздухе «Русских Витязей» и «Соколов России»

25 января 2018, 18:05

Дозаправка производилась на высоте более 5 тыс. метров и на скорости около 600 километров в час.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Министерство обороны России продемонстрировало дозаправку в воздухе экипажей истребительной и бомбардировочной авиации ВКС РФ, включая участников групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Соколы России».

Всего в ходе учений, организованных на базе Липецкого авиационного центра, участвовали свыше 20 экипажей самолетов истребителей Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

Дозаправка производилась на высоте более 5 тыс. м и на скорости около 600 км/ч. Расстояние между боевыми самолетами и заправщиком Ил-78 было менее 20 м, замечает РИА «Новости»


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