Минобороны РФ показало дозаправку в воздухе «Русских Витязей» и «Соколов России»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Министерство обороны России продемонстрировало дозаправку в воздухе экипажей истребительной и бомбардировочной авиации ВКС РФ, включая участников групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Соколы России».
Всего в ходе учений, организованных на базе Липецкого авиационного центра, участвовали свыше 20 экипажей самолетов истребителей Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М.
Дозаправка производилась на высоте более 5 тыс. м и на скорости около 600 км/ч. Расстояние между боевыми самолетами и заправщиком Ил-78 было менее 20 м, замечает РИА «Новости».