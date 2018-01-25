В Татарстане выработали совместный план по борьбе с наркоманией

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Реализация совместного плана межведомственного взаимодействия позволит консолидировать, а также повысить качество и эффективность антинаркотической работы. К такому выводу пришли участники межведомственного совещания по профилактике наркомании. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня в прокуратуре Татарстана под председательством первого заместителя прокурора республики Сергея Старостина состоялось межведомственное совещание по профилактике наркомании.

Участники встречи обсудили межведомственный план мероприятий, направленных на активизацию работы в республике по выявлению, пресечению и профилактике наркомании, а также внесли свои предложения по включению в него дополнительных мероприятий и участников.

В мероприятии приняли участие представители МВД по РТ, Министерства образования и науки РТ, Минздрава РТ, Министерства труда и социальной защиты РТ, УФСИН России по РТ, а также ответственный секретарь Антинаркотической комиссии Татарстана.