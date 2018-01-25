На станции метро «Дубравная» начинаются пуско-наладочные работы

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани на станции метро «Дубравная» закончены все монолитные строительно-монтажные работы и начинается комплекс пуско-наладочных мероприятий. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора Главного инвестиционно-строительного управления РТ Андрей Захарченко.

«Станцию "Дубравная" планируется ввести 9 мая 2018 года. Эта станция должна стать пересадочной на вторую линию с переходом на станцию метро "Фучика". Строительно-монтажные работы мы в зимне-весенний период завершим, но комплексное благоустройство сможем сделать только после паводкового периода», – пояснил Захарченко.

Интерьеры станции решено стилизовать под массив дуба с помощью керамогранитных плит.