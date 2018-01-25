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На станции метро «Дубравная» начинаются пуско-наладочные работы

25 января 2018, 18:14

На станции метро «Дубравная» начинаются пуско-наладочные работы Интерьеры станции решено стилизовать под массив дуба с помощью керамогранитных плит.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани на станции метро «Дубравная» закончены все монолитные строительно-монтажные работы и начинается комплекс пуско-наладочных мероприятий. Об этом сообщил сегодня заместитель генерального директора Главного инвестиционно-строительного управления РТ Андрей Захарченко.

«Станцию "Дубравная" планируется ввести 9 мая 2018 года. Эта станция должна стать пересадочной на вторую линию с переходом на станцию метро "Фучика". Строительно-монтажные работы мы в зимне-весенний период завершим, но комплексное благоустройство сможем сделать только после паводкового периода», – пояснил Захарченко.

Интерьеры станции решено стилизовать под массив дуба с помощью керамогранитных плит.

 


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