В Елабуге осудили алиментщика за 300 тысяч рублей долга детям

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Елабуге осужден 45-летний мужчина, уклонившийся от уплаты 300 тысяч рублей алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 45-летнего елабужанина. Суд признал его виновным в неуплате средств на содержание детей.

В суде установлено, что мужчина обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. С июня по ноябрь 2017 года елабужанин уклонялся от уплаты алиментов. Материальной помощи на содержание несовершеннолетних детей он также не оказывал.

Ранее 45-летний елабужанин был привлечен к административной ответственности за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. У него уже есть и уголовная судимость за неуплату алимментов.

Задолженность по алиментам составляет около 300 тысяч рублей. Суд приговорил елабужца к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.