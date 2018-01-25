Порошенко в ответ на вопрос на русском предложил журналистке снять вышиванку

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе в ответ на провокационный вопрос на русском языке предложил журналистке снять вышиванку. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Корреспондентка неизвестного издания, одетая в сорочку с вышивкой, спросила у украинского лидера на русском: «Зачем вы приняли закон о войне?» В ответ тот предложил ей снять вышиванку и сказал, что ответит на вопрос только в том случае, если он будет задан по-украински.

Журналистка заметила, что Президент Украины прекрасно понимает русский язык. Тогда Порошенко сказал, что понимает и английский, и иные языки, однако отвечает только на вопросы, заданные на украинском.

После этого представительницу неизвестного СМИ вывели охранники. Ей может грозить лишение аккредитации, замечает телеканал.

Под «законом о войне» журналистка могла подразумевать принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия признана «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса «оккупированными».