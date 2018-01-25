Студентам Татарстана предложили внедрить раздельный сбор в вузах

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В зимние каникулы студенты Татарстана могут внедрить в своих вузах раздельный сбор отходов, присоединившись к всероссийскому экологическому квесту «Разделяй с нами», сообщает зеленое движение «ЭКА».



Экоквест проходит в рамках программы «Зеленые вузы России». Он включает в себя задания для студенческих команд вузов, направленные на непрерывное экологическое просвещение и системное внедрение раздельного сбора отходов.



Регистрация для участия в квесте проходит на онлайн-портале рсо.вузэкоквест.рф. На этой площадке студенты могут получать задания, загружать новости и фотоотчеты, зарабатывать баллы и участвовать в межвузовском рейтинге.



Вузы, успешно выполнившие все задания квеста, станут частью Ассоциации «зеленых» вузов России, а сами студенты могут выиграть поездку в Москву и принять участие в развитии зеленого молодежного движения России.

В состав Ассоциации уже входит Казанский (Приволжский) федеральный университет.



К квесту «Разделяй с нами» на сегодня присоединились 174 вуза.