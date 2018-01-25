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Наука и образование

Студентам Татарстана предложили внедрить раздельный сбор в вузах

25 января 2018, 21:56

Экоквест проходит в рамках программы «Зеленые вузы России».
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В зимние каникулы студенты Татарстана могут внедрить в своих вузах раздельный сбор отходов, присоединившись к всероссийскому экологическому квесту «Разделяй с нами», сообщает зеленое движение «ЭКА».

Экоквест проходит в рамках программы «Зеленые вузы России». Он включает в себя задания для студенческих команд вузов, направленные на непрерывное экологическое просвещение и системное внедрение раздельного сбора отходов.

Регистрация для участия в квесте проходит на онлайн-портале рсо.вузэкоквест.рф. На этой площадке студенты могут получать задания, загружать новости и фотоотчеты, зарабатывать баллы и участвовать в межвузовском рейтинге.

Вузы, успешно выполнившие все задания квеста, станут частью Ассоциации «зеленых» вузов России, а сами студенты могут выиграть поездку в Москву и принять участие в развитии зеленого молодежного движения России.

В состав Ассоциации уже входит Казанский (Приволжский) федеральный университет.

К квесту «Разделяй с нами» на сегодня присоединились 174 вуза.

 

 


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