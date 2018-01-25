Игорь Сапунов назначен заместителем руководителя Агентства инвестиционного развития РТ

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Игорь Сапунов назначен заместителем руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана. Назначение состоялось еще 22 января. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

В течение года должность заместителя главы ведомства оставалась вакантной. Ранее ее занимал Марат Бухараев, назначенный в 2015 году. Однако в прошлом году он покинул этот пост.

В настоящий момент главой специализированного органа в сфере инвестиций является Талия Минуллина, ее первым заместителем – Инсаф Галиев.