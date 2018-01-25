Главу высокогорского исполкома оштрафовали за отсутствие похоронной службы в районе

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Главу исполкома Высокогорского района оштрафовали за отсутствие специализированной похоронной службы в муниципальном образовании. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В октябре 2017 года проверка прокуратуры выяснила, на территории района отсутствует специализированная служба по вопросам похоронного дела. По закону – это компетенция местных властей. По результатам той проверки в адрес руководителя исполкома района было внесено представление об устранении нарушений закона.

В установленный 30-дневный срок акт прокурорского реагирования не был рассмотрен, ответ на него в прокуратуру не представлен, нарушения закона не устранены. В связи с этим в отношении руководителя исполкома возбуждено административное дело по статье «Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом».

Суд согласился с аргументами надзорного ведомства и оштрафовал чиновника на две тысячи рублей, которые пойдут в доход государства.