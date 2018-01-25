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Звезды татарской эстрады выступят в поддержку четырехлетней девочки

25 января 2018, 21:49

В концерте примут участие народные артисты РТ Рустам Маликов, Фердинанд Салахов, Лидия Ахметова, Ильсур Сафин.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Доме актера 27 января пройдет благотворительный концерт «Хэйрия кичэсе» – «Первый шаг» в поддержку четырехлетней девочки Айзы Набиуллиной, сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей РТ.

В концерте примут участие народные артисты Республики Татарстан Рустам Маликов, Фердинанд Салахов, Лидия Ахметова и Ильсур Сафин.

Также перед зрителями выступят заслуженные артисты РТ Резеда Шарафиева, Марина Самкова, Альбина Кинжалиева, Алина Шарипзянова, Марсель Вагизов и другие. Ведущий концерта – Рузаль Ахмадиев.

Айза Набиуллина родилась 8 февраля 2013 года. Она болеет с рождения и нуждается в постоянном лечении и реабилитации. В настоящий момент у девочки резко снижена мышечная сила, незначительно повышен мышечный тонус в шейно-воротниковой зоне, наблюдается гиперкинетический синдром.

В рамках мероприятия будет проходить благотворительная ярмарка. Все вырученные средства с концерта будут направлены на лечение Айзы Набиуллиной. Вход на мероприятие свободный.


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