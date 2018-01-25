В Мензелинске состоялся лыжный фестиваль в рамках сдачи ГТО

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Мензелинске состоялись соревнования по лыжам в рамках сдачи ГТО, в них приняли участие руководители и сотрудники предприятий, организаций и учреждений Мензелинского района, пишет газета «Мензеля».



Всего в спортивных состязаниях приняли участие 77 человек.

С приветственным словом выступил заместитель главы Мензелинского района Камиль Назмиев, а заместитель руководителя исполкома района Нэля Бикеева наградила победителей грамотами.



Первое место среди мужчин-руководителей занял Камиль Назмиев – заместитель главы Мензелинского района. Среди женщин – Рания Гильфанова из Татарскомушугинской школы.



«Золота» в категории «Женщины после 40» удостоилась Рамзия Назмеева из средней школы № 3.

В категории до 40 лет – Лилия Мингазова из Татарскомушугинской школы.

Среди мужчин «золото» взяли Радик Назмеев (после 40 лет) и Ринат Мухаметов (до 40 лет).