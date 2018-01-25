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В Мензелинске состоялся лыжный фестиваль в рамках сдачи ГТО

25 января 2018, 23:52

Всего в спортивных состязаниях приняли участие 77 человек.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Мензелинске состоялись соревнования по лыжам в рамках сдачи ГТО, в них приняли участие руководители и сотрудники предприятий, организаций и учреждений Мензелинского района, пишет газета «Мензеля».

Всего в спортивных состязаниях приняли участие 77 человек. 

С приветственным словом выступил заместитель главы Мензелинского района Камиль Назмиев, а заместитель руководителя исполкома района Нэля Бикеева наградила победителей грамотами.

Первое место среди мужчин-руководителей занял Камиль Назмиев – заместитель главы Мензелинского района. Среди женщин – Рания Гильфанова из Татарскомушугинской школы.

«Золота» в категории «Женщины после 40» удостоилась Рамзия Назмеева из средней школы № 3.

В категории до 40 лет – Лилия Мингазова из Татарскомушугинской школы.

Среди мужчин «золото» взяли Радик Назмеев (после 40 лет) и Ринат Мухаметов (до 40 лет).

 


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