Nokia занялась разработкой браслета для «предсказания» рака

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Финская компания Nokia разрабатывает браслет, который сможет «предсказать» онкологическое заболевание за несколько месяцев до его появления. Об этом рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор компании Раджив Сури, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал CNBC.

«Мы думаем, что с помощью биомаркеров можно будет предсказать рак за несколько месяцев до его появления», — пояснил Сури.

По его словам, браслет также сможет измерить содержание в крови глюкозы, холестерина или молочной кислоты.