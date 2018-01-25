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Наука и образование

Nokia занялась разработкой браслета для «предсказания» рака

25 января 2018, 18:57

О новом проекте компании рассказал ее гендиректор Раджив Сури на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Финская компания Nokia разрабатывает браслет, который сможет «предсказать» онкологическое заболевание за несколько месяцев до его появления. Об этом рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор компании Раджив Сури, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал CNBC.

«Мы думаем, что с помощью биомаркеров можно будет предсказать рак за несколько месяцев до его появления», — пояснил Сури.

По его словам, браслет также сможет измерить содержание в крови глюкозы, холестерина или молочной кислоты. 


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