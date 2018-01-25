В Челнах Год Льва Толстого откроется литературно-художественной встречей в картинной галерее

(Набережные Челны, 25 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах рассказали, как будет проходить Год Льва Толстого в городе. Он откроется литературно-художественной встречей в картинной галерее, сообщает Управление культуры исполкома Автограда.

Литературно-художественная встреча «Толстой – детям» состоится 1 февраля. Интерактивный проект объединит литературу с изобразительным искусством. Будет организована беседа о писателе.

Участникам события покажут иллюстрации к произведениям классика и книжную графику, проведут мастер-класс по изготовлению собственных иллюстраций к детским рассказам Толстого в нетрадиционной технике «диатипия». Организаторы надеются, что это поможет детям глубже анализировать литературный текст, лучше выявлять авторскую позицию и выражать собственную.

Официальное же открытие Года Льва Толстого в Челнах состоится 6 февраля в ДК «КАМАЗ». Челнинцев пригласят на вечер-портрет «По страницам великой жизни». Со сцены прозвучат отрывки из книг классика, будут показаны отрывки из экранизированных произведений Толстого.

В течение года в городе будут организованы тематические выставки о творчестве прозаика. Также пройдут школьные конференции и конкурсы на тему творчества великого романиста. 20 февраля в ДДН «Родник» состоится концерт «Фестиваль родного языка». 29 марта в Центральной библиотеке Челнов специалисты проведут онлайн-турнир «Толстой велик, и тайна в этом».

Всего в Челнах подготовлено 50 мероприятий, посвященных автору «Войны и мира» и «Анны Карениной». Итоги Года Льва Толстого будут подведены в октябре.