У вдовы Сергея Бодрова-младшего кибермошенники украли полмиллиона

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). У вдовы популярнейшего в 90-е годы актера Сергея Бодрова-младшего кибермошенники украли со счета более полумиллиона рублей. Об этом говорится в публикации на сайте телеканала РЕН ТВ.

Светланы Бодровой позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка, в котором у женщины хранились деньги. Под предлогом того, что в банке якобы проходит реструктуризация, попросил назвать реквизиты ее банковской карты. Светлана по растерянности передала ту информацию, которую ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам.

В итоге с банковской карты Светланы Бодровой пропало более 500 тысяч рублей. Сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве начали доследственную проверку.