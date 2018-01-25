«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус для кражи денег и криптовалют

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую финансовую угрозу – троянскую программу Mezzo, способную менять реквизиты в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время вредоносная программа отправляет собранную с зараженных компьютеров информацию на сервер злоумышленников, что свидетельствует о готовящейся обширной кампании. При этом установлено, что большинство случаев заражения приходится на Россию.

Зловред распространяется с помощью специальной программы. Она действует следующим образом: после попадания на устройство троян создает идентификатор для зараженного компьютера, после чего на сервере злоумышленников создается папка для хранения всех обнаруженных у жертвы файлов.

Проанализировав код Mezzo, эксперты пришли к выводу, что вредоносная программа может быть связана с охотящимся за криптовалютами трояном CryptoShuffler. Возможно, за обеими программами стоят одни и те же вирусописатели. А это значит, опасность угрожает и криптокошелькам пользователей.