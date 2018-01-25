В Нижнекамске капитально отремонтируют четыре подростковых клуба

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске подростковые клубы «Чародейка», «Гренада», «Дружба» и «Юность» капитально отремонтируют в рамках республиканской программы, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Также в текущем году из республиканского бюджета выделено 9,5 млн рублей на капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Кама».
В прошлом году в рамках целевой программы были отремонтированы три нижнекамских подростковых клуба «Романтик», «Аметист» и «Юный техник».
Всего в Нижнекамске 23 подростковых клуба, 12 из них были отремонтированы во время действия республиканской программы по капремонту подростковых клубов.