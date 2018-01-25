В Заинске 2018 год посвятят пополнению экспонатами школьных музеев

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Заинске в этом году будет реализован проект «Мой город – мой старт», посвященный наполнению экспонатами школьных музеев. Проект будет реализован в рамках мероприятий Года образования, который объявил глава Заинского района Разиф Каримов, сообщает «Заинск-информ».

Проект «Мой город – мой старт» предполагает несколько десятков различных мероприятий. В частности, в городе пройдут тематические музейные вечера «История моей организации – в истории нашего города», циклы познавательных лекций «Летопись школы», «Школьные годы, летят словно птицы», а также состоятся встречи с именитыми учителями и педагогическими династиями.

В конце года по собранным материалам выпустят фильм о развитии образования в Заинском районе.