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В США скончался работавший в жанре хоррора писатель Джек Кетчам

25 января 2018, 17:02 , Фото: Wikipedia

В США скончался работавший в жанре хоррора писатель Джек Кетчам Джек Кетчам был любимым писателем Стивена Кинга.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В США на 72-м году жизни скончался писатель Джек Кетчам, сообщает «Газета.Ru».

О смерти литератора сообщила литературный агент Элис Фрид Мартелл. Она уточнила, что он умер 24 января от онкологического заболевания.

Кетчам работал в жанре хоррора и был любимым писателем Стивена Кинга.

Джек Кетчам (настоящее имя – Даллас Мэйр) родился в американском Ньюарке 10 ноября 1946 года. Неоднократно становился лауреатом престижной премии Брэма Стокера. По его книгам сняты фильмы «Девушка по соседству» (2007) и «Женщина» (2011). Особенно известен по романам «Стервятники» и «Рыжий» (последняя книга также была экранизирована).

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