Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД РТ принял «Студенческий десант»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В рамках общероссийской акции «Студенческий десант» студенты казанских вузов посетили воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) МВД по Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Многие участники акции не подозревали о том, какие подразделения есть в системе МВД. Когда им было предложено побывать в ЦВСНП, с готовностью откликнулись магистранты КФУ и первокурсники Университета управления «ТИСБИ».

С порога административного здания ЦВСНП молодые люди почувствовали на себе строгость распорядка дня: им пришлось пройти строгий пропускной режим. Начальник ЦВСПН МВД по РТ подполковник полиции Диана Забелина объяснила, что таков порядок для всех посетителей Центра.

Затем она рассказала о том, по каким причинам подростки помещаются в центр временного содержания. За время этой беседы студенты-юристы «ТИСБИ» смогли выдержать небольшой урок правоведения, отвечая на вопросы Дианы Забелиной.

Экскурсию по Центру провела заместитель начальника подполковник полиции Роза Хайруллина. Она предложила ребятам почувствовать себя в роли подростка, впервые оказавшегося в их учреждении. Для начала она объяснила принцип работы дежурной части Центра. Вслед за этим показала раздевалку, комнату дезинфекции, медпункт и медицинский изолятор, столовую и спальни воспитанников, познакомила с прикладным творчеством подростков.

Студенты также пообщались напрямую с воспитанниками Центра.