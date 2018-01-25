За год нефтяники Елабуги добыли почти два млн тонн черного золота

(Елабуга, 25 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в НГДУ «Прикамнефть», структурном подразделении «Татнефти», подвели итоги за 2017 год.

За год местные нефтяники добыли 1 млн 900 тыс. т нефти, что на 3 процента меньше, чем в 2016 году. Как пояснили в предприятии, это связано с исполнением обязательств России перед странами ОПЕК о снижении объема добычи нефти.

За счет использования проектной деятельности, а также внедрения передовых технологий ключевой показатель — предельный уровень эксплуатационных затрат на добычу 1 т нефти на предприятии снизился на полтора процента и составил 2 тыс. 901 руб. за тонну.

«Поставленные перед нашим управлением цели достигнуты. Коллектив НГДУ "Прикамнефть" задание по добыче нефти выполнил на 100 процентов. На начало этого года в действующем фонде числится 989 нефтяных скважин, 549 нагнетательных скважин», — отметил на общем собрании коллектива начальник управления НГДУ «Прикамнефть» Андрей Лаптев.

Сегодня НГДУ «Прикамнефть» разрабатывает 22 нефтяных месторождения. Большинство месторождений находятся на поздней стадии разработки.

Налоговые отчисления в местный бюджет составили более 31 млн рублей.