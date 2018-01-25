В Камских Полянах реконструируют пустующее здание в многоквартирный дом

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В поселке городского типа Камские Поляны реконструируют пустующее здание, чтобы перевести его в жилой фонд как многоквартирный дом. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.
Пресс-служба исполнительного комитета пгт Камские Поляны уточняет, что дом трехэтажный, во дворе дома имеется хорошее озеленение, есть своя парковка и детская площадка. Все социально значимые объекты находятся в шаговой доступности.
После реконструкции трехэтажного здания молодые семьи смогут приобрести жилье по льготным ценам.
Реконструированное здание станет частью жилого комплекса «Молодежный».