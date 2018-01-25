Путин рассмотрит идею о замене службы в армии работой над гособоронзаказом

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин не исключил, что работа над гособоронзаказом может быть приравнена к службе в армии по призыву, сообщает ТАСС.

«Надо подумать», – сказал российский лидер, общаясь с сотрудниками Казанского авиационного завода С. П. Горбунова. По его словам, служба в армии по призыву может заменяться другой деятельностью чаще в том случае, если будет увеличено количество служащих по контракту.

Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Казань посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, где понаблюдал за демонстрационным полетом нового стратегического бомбардировщика Ту-160 и встретился с работниками завода. Полет проходил на высоте 300 м и длился около семи минут. Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость самолета в воздухе.

«Что касается той работы, которая сейчас доведена до того этапа, о котором мы говорим, – это, конечно, большой успех коллектива завода», – подчеркнул Путин, обращаясь к работникам предприятия.