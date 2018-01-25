Глава МИД Испании упал в обморок на форуме в Давосе

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Глава МИД Испании упал в обморок во время дебатов на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает ТАСС.

Министр иностранных дел сопровождает на форуме короля Испании Филиппа VI. Инцидент произошел накануне вечером. Во время дебатов на тему социальной сплоченности 62-летний министр потерял сознание. Монарх и другие участники дебатов поднялись со своих мест, чтобы помочь дипломату.

Главе МИД Испании вызвали врача, а затем доставили в медпункт. Состояние дипломата улучшилось, но он не смог сопровождать короля на следующих встречах.