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Лицеисты Иннополиса поучаствовали в квесте памяти блокады Ленинграда

25 января 2018, 20:41

Сюжет исторического квеста был посвящен борьбе за освобождение города-героя от фашистских захватчиков.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Иннополисе для учеников местного лицей 23 января прошел исторический квест «Блокада Ленинграда». Его организовали волонтеры Победы Татарстана, сообщает Центр добровольчества республики.

Сюжет исторического квеста был посвящен борьбе за освобождение города-героя от фашистских захватчиков. Он включал в себя прохождение семи станций с заданиями.

Следующий квест «Блокада Ленинграда» пройдет 26 января на базе школы Иннополиса.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня – с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Она унесла более двух миллионов жизней. 


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