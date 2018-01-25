Хью Деллар расскажет об успешном изучении английского языка в Нацбиблиотеке РТ

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ состоится выступление преподавателя и методиста из Англии Хью Деллара по обучению английскому языку учащихся подростков, сообщает пресс-служба библиотеки.
Хью Деллар широко известен в международном профессиональном сообществе, ведет независимый проект профессионального развития преподавателей LexicalLab. Он 18 лет работал преподавателем Вестминстерского университета, вел семинары профессионального развития в Бразилии, Мексике, Перу, Аргентине, Испании, России, Италии, Японии, Таиланде и многих других странах.
Хью Деллар является автором многочисленных публикаций в профильных изданиях на тему профессионального развития преподавателей. Он всегда ищет и использует новые подходы к преподаванию лексики и грамматики.