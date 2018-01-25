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Наука и образование

Хью Деллар расскажет об успешном изучении английского языка в Нацбиблиотеке РТ

25 января 2018, 20:50

Хью Деллар широко известен в международном профессиональном сообществе, ведет независимый проект профессионального развития преподавателей LexicalLab.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ состоится выступление преподавателя и методиста из Англии Хью Деллара по обучению английскому языку учащихся подростков, сообщает пресс-служба библиотеки.

Хью Деллар широко известен в международном профессиональном сообществе, ведет независимый проект профессионального развития преподавателей LexicalLab. Он 18 лет работал преподавателем Вестминстерского университета, вел семинары профессионального развития в Бразилии, Мексике, Перу, Аргентине, Испании, России, Италии, Японии, Таиланде и многих других странах.

Хью Деллар является автором многочисленных публикаций в профильных изданиях на тему профессионального развития преподавателей. Он всегда ищет и использует новые подходы к преподаванию лексики и грамматики.

 


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