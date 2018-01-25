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Старочелнинские юнармейцы завоевали Кубок военного комиссара Нурлатского района

25 января 2018, 23:40

«Серебро» и «бронза» достались командам городских школ Нурлата – № 8 и № 9 соответственно.
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(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Команда юнармейцев из Старых Челнов завоевала переходящий Кубок военного комиссара Нурлатского района в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, пишет газета «Дружба».

Сегодня в Нурлатской гимназии прошли состязания среди девяти команд юнармейцев – всего около 40 школьников восьмых и девятых классов.

На церемонии открытия школьников поприветствовали военком района Загир Абдуллин, начальник отделения по подготовке и призыву на военную службу Ильдус Мазияров, начальник отдела образования района Линар Маняпов.

По итогам соревнований переходящий Кубок военного комиссара района был вручен команде Старочелнинской средней школы. «Серебро» и «бронза» достались командам городских школ Нурлата – № 8 и № 9 соответственно.

Соревнования посвящены столетию создания военных комиссариатов. Организаторами мероприятия выступили отдел образования совместно с военкоматом района.

 


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