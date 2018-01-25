Старочелнинские юнармейцы завоевали Кубок военного комиссара Нурлатского района

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Команда юнармейцев из Старых Челнов завоевала переходящий Кубок военного комиссара Нурлатского района в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, пишет газета «Дружба».
Сегодня в Нурлатской гимназии прошли состязания среди девяти команд юнармейцев – всего около 40 школьников восьмых и девятых классов.
На церемонии открытия школьников поприветствовали военком района Загир Абдуллин, начальник отделения по подготовке и призыву на военную службу Ильдус Мазияров, начальник отдела образования района Линар Маняпов.
По итогам соревнований переходящий Кубок военного комиссара района был вручен команде Старочелнинской средней школы. «Серебро» и «бронза» достались командам городских школ Нурлата – № 8 и № 9 соответственно.
Соревнования посвящены столетию создания военных комиссариатов. Организаторами мероприятия выступили отдел образования совместно с военкоматом района.