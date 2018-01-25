По дороге в аэропорт Казани инспекторы ДПС поймали водителя-наркомана, который ехал по встречке

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Недалеко от аэропорта Казани поймали с наркотиками ульяновского водителя, который петлял по прямой дороге. Об этом сообщила пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Сегодня в пятом часу утра на автодороге Казань – Оренбург в районе аэропорта Казани сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота Камри», который беспричинно периодически выезжал на полосу встречного движения.

При проверке автоинспекторы установили, что за рулем находился 26-летний уроженец Ульяновской области с признаками наркотического опьянения. Во время досмотра машины нашли свертки с порошком белого цвета, с веществом темного цвета, а также приспособления для употребления наркотиков.

По подозрению в хранении и перевозке наркотиков водитель был доставлен в отдел полиции «Столбище».