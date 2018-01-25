Минэкологии РТ стало лидером по числу разрешенных жалоб татарстанцев в «Народном контроле»

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). По итогам 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов РТ стало лидером среди министерств и ведомств по числу успешно разрешенных жалоб от татарстанцев, поступивших в систему «Народный контроль». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

Всего в 2017 году в «Народный контроль» поступило 1181 сообщение об экологических правонарушениях в республике. Из них успешно разрешены 97 процентов. Это лучший показатель в «Народном контроле» среди министерств и ведомств республики.

Для пользователей государственной информационной системы доступны сообщения в категориях: «Вода», «Воздух», «Санитарное состояние», «Незаконные карьеры» и «Свалки».



«В 2015 году в системе "Народный контроль" инспекторами было решено 94 процента всех принятых заявок, в 2016-м – 96 процентов, а в рамках Года экологии – уже 97 процентов», - отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

Обо всех нарушениях природоохранного законодательства жители Татарстана могут сообщать в Минэкологии РТ по телефону: (843)267-68-67, по электронной почте, в интернет-приемной, в системе «Народный контроль» в категории «Экология», по мобильному приложению «Школьный эко-патруль».

