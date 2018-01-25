Путин: Благодаря студенчеству Россия всегда остается молодой и дерзкой

(Казань, 25 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Благодаря студенчеству Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин в Казани, поздравляя молодежь с Днем российского студенчества.

Глава государства специально прибыл на форум студенческих клубов «Вместе вперед!» в «Татнефть-арену», чтобы поздравить всех студентов страны с «профессиональным праздником».

«С днем студенчества всех студентов России, всех ваших наставников, преподавателей! Желаю вам успехов в учебе и в будущей вашей жизни!» – сказал Путин.

Президент России пожелал представителям молодого поколения, чтобы они «всегда были устремленными вперед, дерзкими, смелыми, чтобы воспользовались всеми преимуществами нашей огромной страны».

«Вы – люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии», – подчеркнул Путин, выступая перед пятитысячной аудиторией.

«Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Я искренне вам этого желаю. Успехов вам!» – обратился к студентам в «Татнефть-арене» Владимир Путин.