Из-за переполненных СИЗО подследственных предложили направлять из РТ в другие регионы

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). На прошедшем в УФСИН России по Татарстану межведомственном круглом столе по ситуации со следственными изоляторами республики предложили направлять подследственных в другие регионы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас в СИЗО региона лимит числа содержащихся лиц превышен на 12 процентов, напомнил в ходе совещания начальник отдела СИЗО и тюрем УФСИН Ильдар Валеев. Основную долю содержащихся в изоляторах составляют граждане, ожидающих рассмотрения апелляционных жалоб на решения судов первой инстанции.

По состоянию на 19 января в республиканских СИЗО находились 627 таких осужденных, что составляет 31 процент от общего числа содержащихся в них лиц.

Участники круглого стола предложили направлять таких осужденных в следственные изоляторы соседних регионов. Такие меры разгрузки учреждений уже применяются в некоторых субъектах Федерации, причем приносят положительные результаты. При этом при желании принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы осужденный может сделать это при помощи видеоконференцсвязи.

В мероприятии приняли участие сотрудники УФСИН, представители кассационного суда, прокуратуры и общественности.