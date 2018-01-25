Все новости Татарстан Россия

Общество

Из-за переполненных СИЗО подследственных предложили направлять из РТ в другие регионы

25 января 2018, 16:35

В УФСИН России по Татарстану прошел межведомственный круглый стол, на котором обсудили ситуацию в следственных изоляторах республики.
В Казани планируют организовать многофункциональный реабилитационный центр для бывших осужденных
В чистопольском СИЗО-5 прошел прием омбудсмена РТ
Содержащиеся в СИЗО Татарстана подростки получили подарки от детского омбудсмена республики
Сотрудники УФСИН по РТ стали призерами Всероссийского турнира по комплексному единоборству
Около 1800 находящихся в СИЗО Татарстана граждан смогут принять участие в выборах

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). На прошедшем в УФСИН России по Татарстану межведомственном круглом столе по ситуации со следственными изоляторами республики предложили направлять подследственных в другие регионы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас в СИЗО региона лимит числа содержащихся лиц превышен на 12 процентов, напомнил в ходе совещания начальник отдела СИЗО и тюрем УФСИН Ильдар Валеев. Основную долю содержащихся в изоляторах составляют граждане, ожидающих рассмотрения апелляционных жалоб на решения судов первой инстанции.

По состоянию на 19 января в республиканских СИЗО находились 627 таких осужденных, что составляет 31 процент от общего числа содержащихся в них лиц.

Участники круглого стола предложили направлять таких осужденных в следственные изоляторы соседних регионов. Такие меры разгрузки учреждений уже применяются в некоторых субъектах Федерации, причем приносят положительные результаты. При этом при желании принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы осужденный может сделать это при помощи видеоконференцсвязи.

В мероприятии приняли участие сотрудники УФСИН, представители кассационного суда, прокуратуры и общественности.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter