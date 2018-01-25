Готовится электронный вариант фотоальбома Мусы Джалиля

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Скоро посмотреть фотоальбом Мусы Джалиля, который хранится в музее-квартире поэта, сможет каждый желающий. Готовится электронный вариант сборника фотографий, который будет включать снимки поэта и его друзей, сделанные с 1922-го по 1941 год. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила заведующая пресс-службой Национального музея Татарстана Руфия Мухутдинова.

В прошедшем году музей-квартира Мусы Джалиля одержал победу в конкурсе социальных и культурных проектов в номинации «Духовность и культура». На полученные средства учреждение решило подготовить электронный фотоальбом о жизни поэта. Мемориальный альбом более 30 лет хранит фотовоспоминания Мусы Джалиля и является бесценным экспонатом. К сожалению, гости музея не имели возможности ознакомиться с его содержанием.

Сборник включает 66 снимков, сделанных в 1922 – 1941 годах. На них запечатлены Муса Джалиль, его друзья и деятели культуры. Среди них – такие легендарные личности, как композитор Назип Жиганов, оперные солисты Марьям Рахманкулова и Усман Альмеев, гармонист Файзулла Туишев, поэты Хасан Туфан, Сибгат Хаким, Нур Баян и другие.

Проект «Кадерле истэлек: Муса Жэлил альбомы» («Дорогие воспоминания: альбом Мусы Джалиля») рассказывает о жизни героя-поэта, его дружеских и творческих контактах. Проект предусматривает организацию интерактивного электронного терминала. По словам сотрудников музея, в нем можно будет увидеть все фотографии и прочитать дополнительную информацию. Есть надежда, что после ознакомления с виртуальной копией альбома молодежь станет больше интересоваться жизнью Джалиля и его друзей.