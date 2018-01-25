В Казани аферист сдал одну квартиру двум разным жильцам

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Казани перед судом предстанет 41-летний мужчина, обвиняемый в мошенничестве при сдаче в аренду квартиры, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 41-летнего мужчины. Он обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

По версии следствия, в ноябре 2017 года мужчина под предлогом сдачи в аренду двухкомнатной квартиры на проспекте Ибрагимова в Казани сдал ее одновременно двум горожанам за 10 и 20 тысяч рублей соответственно. При этом собственником квартиры казанец не является.

Полученные деньги он присвоил. На следствии казанец вину признал лишь частично. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани.