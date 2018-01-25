Владимир Путин в «Татнефть-арене» поздравил студентов с праздником

(Казань,25 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Президент России Владимир Путин в рамках визита в Татарстан прибыл на форум студенческих клубов «Вместе вперед!», который проходит в «Татнефть-арене». Российский лидер, выступая перед пятитысячной аудиторией форума, поздравил студентов с их «профессиональным» праздником.

Образовательный форум студенческих клубов «Вместе вперед!» стартовал в столице Татарстана 24 января. Для участия в мероприятии в Казань приехали студенты из 38 регионов России. Представители вузовских объединений посетили тренд-сессии от экспертов федерального уровня и представителей профессиональных сообществ, а также обсудили планы развития деятельности студенческих клубов. В ходе праздничного мероприятия наградили лучшие студенческие клубы, отмеченные при реализации образовательных программ, а также победителей грантового конкурса Росмолодежи.

Для участников события организовали праздничный концерт, посвященный Дню российского студенчества. Подарком для молодых людей стало выступление певицы Юлианы Карауловой и группы «Банд’Эрос». Перед собравшимися сегодня также выступит группа «Звери».