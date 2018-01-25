«АК БАРС» Банк выдаст экспортерам льготные кредиты

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). «АК БАРС» Банк и АО «Российский экспортный центр» подписали соглашение о предоставлении компенсационных выплат из федерального бюджета на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам. Корпоративным клиентам стали доступны льготные условия.

В соответствии с условиями государственной программы, за счет субсидирования ставка по экспортному кредиту может быть значительно снижена – выгода составляет до 3 – 4 пп.

«Одной из приоритетных задач “АК БАРС“ Банка является поддержка корпоративного бизнеса, занимающегося экспортом. Внедрение новых форм содействия бизнесу будет способствовать импортозамещению. Снижение процентных ставок по кредитам – один из основных драйверов этого процесса», – прокомментировала Наталия Фадеева, директор Дирекции продаж корпоративному бизнесу ПАО «АК БАРС» Банк.

Размер кредита по одному экспортному контракту может достигать 7 млрд рублей. Валюта кредитования – рубли, доллары США или евро. Экспортируемая продукция должна соответствовать государственному установленному перечню и относиться к категории несырьевых товаров, продукции агропромышленного комплекса, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Заемщиками могут выступать российские экспортеры или обслуживающие их банки.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Целью деятельности РЭЦ является совершенствование условий ведения экспорта в России и нивелирование действий барьеров при осуществлении ВЭД.

С подробной информацией о кредитовании можно ознакомиться на сайте банка, у персонального клиентского менеджера и по телефону горячей линии: 8-800-2005-303 (звонок по России бесплатный).