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Происшествия

Врачи пришили подростку в Северной Ирландии ногу задом наперед

25 января 2018, 15:15

Медики старались облегчить использование протеза после операции по удалению злокачественной опухоли.

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Врачи пришили 15-летнему подростку в Северной Ирландии правую ногу задом наперед, передает «Газета.ру».

Это было сделано, чтобы облегчить использование протеза после операции по удалению злокачественной опухоли. Подросток три года жаловался на боли в ноге и обратился за медицинской помощью.

Врачи через два года обнаружили у мальчика синовиальную саркому. Медики предложили удалить всю правую конечность или ампутировать голень, а на место колена пришить повернутую задом наперед ступню.

Подросток отказался от полной ампутации правой ноги, так как другой вариант позволит ему использовать коленный сустав вместо голеностопного, что облегчит ношение протеза.


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