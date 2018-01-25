Студенты Елабуги с размахом отпраздновали Татьянин день

(Елабуга, 25 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня студенты всех вузов и ссузов Елабуги впервые отметили Татьянин день вместе. На площади Ленина прошел общегородской праздник «Гуляй, студент!»

С раннего утра на главной площади города зазвучала музыка, а веселые скоморохи приглашали всех желающих принять участие в народных играх и современных забавах. Даже руководители пяти учебных заведений включились в спортивные игры, встав на «гигантские лыжи», а студенты катались на ледянках, задорно состязались в перетягивании каната, беге в мешках, устраивали забеги в «гусеницах» и верхом на надувных сосисках. Особое внимание сегодня уделили Татьянам – чествовали отличившихся в науке, учебе, спорте, общественной деятельности.

Торжественная часть состоялась на сцене, украшенной баннером «Елабуга – студенческий город». Героев праздника – студентов поприветствовали руководители города, вузов и ссузов. Они же сами сегодня и угощали студентов горячим чаем со сдобой. Здесь же можно было угоститься медовухой. По легенде, тот, кому посчастливилось получить кружку этого напитка из рук руководителя заведения, будет учиться в течение семестра только на «отлично». Хотя другая версия гласит, что двоечникам в медовухе и вовсе отказывали, поощряя лишь успешную молодежь.

С инициативой проведения общегородского праздника «Гуляй, студент» вышли представители Елабужского института КФУ и местного колледжа культуры и искусств. Идею поддержало руководство города и другие учебные заведения: медицинское училище, филиал ИСГЗ и Елабужский политехнический колледж.