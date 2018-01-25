В состав учредителей Болгарской исламской академии войдут мусульмане Кавказа

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В состав учредителей Болгарской исламской академии войдет Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Об этом в интервью корреспонденту агентства «Татар-информ» рассказал руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.
Данное предложение было озвучено Президенту России Владимиру Путину председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаилом Бердиевым во время встречи главы государства с мусульманскими лидерами России.
«Президент поддержал инициативу», – отметил Альбир Крганов.
В настоящее время в составе Совета учредителей Болгарской исламской академии представлено Духовное управление мусульман Российской Федерации (Москва, муфтий Равиль Гайнутдин), Центральное духовное управление (Уфа, муфтий Талгат Таджуддин), Совет по исламскому образованию под председательством Рафика Мухаметшина, Духовное управление мусульман Татарстана (Казань, Камиль Самигуллин). Председатель Совета учредителей – Камиль Исхаков.